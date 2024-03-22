Крылова (Едутова) Мария Никифорова
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
17.09.1964
Отец ребёнка: Крылов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крылов Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Училась в Куйбышах в пед. училище
Смерть
2011