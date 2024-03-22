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Крылова (Едутова) Мария Никифорова

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Место рождения

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Едутов Никифор Егорович

Мать: Едутова Прасковья Яковлевна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.09.1964

Сын: Крылов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Крылов Василий Семёнович

Красная Грива, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Крылов Василий Семёнович

Красная Грива, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Василий Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Красная Грива, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Образование
Неизвестно
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Училась в Куйбышах в пед. училище
Смерть
2011
Красная Грива, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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