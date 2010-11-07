Гельманов Мухаммади
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Фатахов Гельман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1922
Дочь: Валеева Гизатбану Мухаммаддиевна
Мать ребёнка: Гельманова Фасахатбану
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Муртазина Мяржямбану
Мать ребёнка: Гельманова Фасахатбану
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мухаммадеева Гельгена
Мать ребёнка: Гельманова Фасахатбану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гельманова Фасахатбану
Смерть
Неизвестно