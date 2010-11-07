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Гельманов Мухаммади

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Фатахов Гельман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1922

Дочь: Валеева Гизатбану Мухаммаддиевна

Мать ребёнка: Гельманова Фасахатбану

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Муртазина Мяржямбану

Мать ребёнка: Гельманова Фасахатбану

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мухаммадеева Гельгена

Мать ребёнка: Гельманова Фасахатбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гельманова Фасахатбану

Смерть
Неизвестно
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