Муртазина (Гельманова) Мяржямбану
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Гельманов Мухаммади
Мать: Гельманова Фасахатбану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухамадиев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухамадиев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухамадиев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно