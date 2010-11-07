Гельманова (Фатахов) Фасахатбану
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1922
Дочь: Валеева Гизатбану Мухаммаддиевна
Отец ребёнка: Гельманов Мухаммади
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Муртазина Мяржямбану
Отец ребёнка: Гельманов Мухаммади
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мухаммадеева Гельгена
Отец ребёнка: Гельманов Мухаммади
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гельманов Мухаммади
Смерть
Неизвестно