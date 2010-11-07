Гельманова (Фатахов) Фасахатбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельманова (Фатахов) Фасахатбану

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1922

Дочь: Валеева Гизатбану Мухаммаддиевна

Отец ребёнка: Гельманов Мухаммади

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Муртазина Мяржямбану

Отец ребёнка: Гельманов Мухаммади

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мухаммадеева Гельгена

Отец ребёнка: Гельманов Мухаммади

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гельманов Мухаммади

Смерть
Неизвестно
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