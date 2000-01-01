Мухаммадеева (Гельманова) Гельгена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Гельманов Мухаммади
Мать: Гельманова Фасахатбану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно