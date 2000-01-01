Мухаммадеева (Гельманова) Гельгена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаммадеева (Гельманова) Гельгена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Гельманов Мухаммади

Мать: Гельманова Фасахатбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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