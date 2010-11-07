Валеева (Гельманова) Гизатбану Мухаммаддиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Гельманова) Гизатбану Мухаммаддиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1922

Дата смерти

07.11.2010

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1922

Отец: Гельманов Мухаммади

Мать: Гельманова Фасахатбану

Рождение ребёнка
1941

Сын: Валеев Харис

Отец ребёнка: Валеев Сагидула Валифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Сагидула Валифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Сагидула Валифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Сагидула Валифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Сагидула Валифович

Смерть
07.11.2010
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