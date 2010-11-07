Валеева (Гельманова) Гизатбану Мухаммаддиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1922
Дата смерти07.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1922
Отец: Гельманов Мухаммади
Мать: Гельманова Фасахатбану
Рождение ребёнка
1941
Сын: Валеев Харис
Отец ребёнка: Валеев Сагидула Валифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
07.11.2010