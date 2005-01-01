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Валеев Сагидула Валифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сайфутдинов Вали

Мать: Сайфутдинов Гельмибаян

Рождение ребёнка
1941

Сын: Валеев Харис

Мать ребёнка: Валеева Гизатбану Мухаммаддиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Гизатбану Мухаммаддиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Гизатбану Мухаммаддиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Гизатбану Мухаммаддиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Гизатбану Мухаммаддиевна

Смерть
Неизвестно
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