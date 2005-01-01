Валеев Сагидула Валифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сайфутдинов Вали
Мать: Сайфутдинов Гельмибаян
Рождение ребёнка
1941
Сын: Валеев Харис
Мать ребёнка: Валеева Гизатбану Мухаммаддиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно