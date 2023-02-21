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Валеев Харис
Валеев Харис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
2005
Пол
Мужской
Отец
Валеев Сагидула Валифович
Мать
Валеева (Гельманова) Гизатбану Мухаммаддиевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Валеев Сагидула Валифович
Мать:
Валеева Гизатбану Мухаммаддиевна
Смерть
2005
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