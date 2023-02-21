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Валеев Харис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Валеев Сагидула Валифович

Мать: Валеева Гизатбану Мухаммаддиевна

Смерть
2005
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