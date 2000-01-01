Сайфутдинов (Шакирова) Гельмибаян
Место рожденияКугунур, Татарстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кугунур, Татарстан
Рождение ребёнка
1908
Сын: Валеев Гиниятулла
Отец ребёнка: Сайфутдинов Вали
Кугунур, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валеев Сагидула Валифович
Отец ребёнка: Сайфутдинов Вали
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сайфутдинов Вали
Смерть
Неизвестно