Сайфутдинов (Шакирова) Гельмибаян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинов (Шакирова) Гельмибаян

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Место рождения

Кугунур, Татарстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кугунур, Татарстан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Валеев Гиниятулла

Отец ребёнка: Сайфутдинов Вали

Кугунур, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Сагидула Валифович

Отец ребёнка: Сайфутдинов Вали

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфутдинов Вали

Смерть
Неизвестно
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