Есакова (Объедкова) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиДо 1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1894 ст.
Отец ребёнка: Есаков Иван Дмитриевич
Бракосочетание
До 1894
Рождение ребёнка
06.12.1896 ст.
Отец ребёнка: Есаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.04.1898 ст.
Отец ребёнка: Есаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.12.1900 ст.
Отец ребёнка: Есаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.10.1903 ст.
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.
Сын: Есаков Иван Иванович
Отец ребёнка: Есаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.06.1908 ст.
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.05.1910 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.
Отец ребёнка: Есаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.06.1914 ст.
Сын: Есаков Петр Иванович
Отец ребёнка: Есаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.12.1915 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Есаков Илья Иванович
Отец ребёнка: Есаков Иван Дмитриевич
Смерть
До 1936