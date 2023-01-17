Есаков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсаков Иван Иванович

Есаков Иван Иванович

avatar

Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.01.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1906 ст.

Отец: Есаков Иван Дмитриевич

Мать: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
22.01.1906 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Есаков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Есакова Мария Степановна

Рождение ребёнка
25.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Мария Степановна

Рождение ребёнка
26.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Мария Степановна

Рождение ребёнка
21.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close