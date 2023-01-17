Есаков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения21.01.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1906 ст.
Отец: Есаков Иван Дмитриевич
Мать: Есакова Евдокия Павловна
Крещение
22.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Есакова Мария Степановна
Рождение ребёнка
25.08.1937
Рождение ребёнка
26.10.1947
Рождение ребёнка
21.11.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Мария Степановна
Смерть
Неизвестно