Есаков Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Семён Иванович

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.04.1898 ст.

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1898 ст.

Отец: Есаков Иван Дмитриевич

Мать: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
20.04.1898 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1916 ст.

Жена: Есакова Ольга Васильевна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1916 ст.

Сын: Есаков Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Есакова Ольга Васильевна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Около 1917
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Ольга Васильевна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Ольга Васильевна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Ольга Васильевна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Ольга Васильевна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Ольга Васильевна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1940

Дочь: Надежда Семёновна

Мать ребёнка: Есакова Ольга Васильевна

Смерть
1975
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