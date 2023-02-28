Есаков Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1898 ст.
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1898 ст.
Отец: Есаков Иван Дмитриевич
Мать: Есакова Евдокия Павловна
Крещение
20.04.1898 ст.
Бракосочетание
25.01.1916 ст.
Жена: Есакова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1916 ст.
Мать ребёнка: Есакова Ольга Васильевна
Военная служба
Около 1917
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1940
Дочь: Надежда Семёновна
Мать ребёнка: Есакова Ольга Васильевна
Смерть
1975