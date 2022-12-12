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Есаков Иван Дмитриевич

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Место рождения

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

?.11.1930

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Есаков Дмитрий Федотович

Мать: не указана

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.11.1894 ст.

Сын: Есаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
До 1894

Жена: Есакова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
06.12.1896 ст.

Сын: Есаков Потап Иванович

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1898 ст.

Сын: Есаков Семён Иванович

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1900 ст.

Сын: Есаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1903 ст.

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.

Сын: Есаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1908 ст.

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1910 ст.

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.

Сын: Есаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1914 ст.

Сын: Есаков Петр Иванович

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1915 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1918

Сын: Есаков Илья Иванович

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.11.1930
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