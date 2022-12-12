Есаков Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти?.11.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1872
Отец: Есаков Дмитрий Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1894 ст.
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна
Бракосочетание
До 1894
Жена: Есакова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
06.12.1896 ст.
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
17.04.1898 ст.
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
23.12.1900 ст.
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
06.10.1903 ст.
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.
Сын: Есаков Иван Иванович
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
01.06.1908 ст.
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
09.05.1910 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
25.06.1914 ст.
Сын: Есаков Петр Иванович
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
03.12.1915 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Есаков Илья Иванович
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Павловна
Смерть
?.11.1930