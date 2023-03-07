Есаков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения23.05.1912 ст.
Дата смерти13.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1912 ст.
Отец: Есаков Иван Дмитриевич
Мать: Есакова Евдокия Павловна
Крещение
25.05.1912 ст.
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есакова Мария Яковлевна
Бракосочетание
До 1941
Жена: Есакова Мария Яковлевна
Военная служба
С 1941
Воинское звание: красноармеец | Попал в плен 26.09.1941 под Гомелем
Смерть
13.09.1942
Причина смерти: погиб в плену