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Есаков Михаил Иванович

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.05.1912 ст.

Дата смерти

13.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1912 ст.

Отец: Есаков Иван Дмитриевич

Мать: Есакова Евдокия Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
25.05.1912 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Мария Яковлевна

Бракосочетание
До 1941

Жена: Есакова Мария Яковлевна

Военная служба
С 1941
Воинское звание: красноармеец | Попал в плен 26.09.1941 под Гомелем
Смерть
13.09.1942
Причина смерти: погиб в плену
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