Харламова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Харламов Иван Михеев

Отец ребёнка: Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Григорий Казак Ст. Ганькиной Михеев

Отец ребёнка: Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев

Отец ребёнка: Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Трифон Казак Выс. Рявкинского Михеев

Отец ребёнка: Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротова Акилина Михеева

Отец ребёнка: Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев

Смерть
Неизвестно
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