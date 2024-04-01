Харламова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Харламов Иван Михеев
Отец ребёнка: Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ротова Акилина Михеева
Отец ребёнка: Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно