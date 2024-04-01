Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев

Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

07.03.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Харламов Алексей Капрал, Пятидесятник Р.Ганькино Михайлов

Мать: Харламова Мария Павлова

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Харламов Иван Михеев

Мать ребёнка: Харламова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Григорий Казак Ст. Ганькиной Михеев

Мать ребёнка: Харламова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев

Мать ребёнка: Харламова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Трифон Казак Выс. Рявкинского Михеев

Мать ребёнка: Харламова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротова Акилина Михеева

Мать ребёнка: Харламова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харламова ?

Смерть
07.03.1858
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
79 лет от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close