Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти07.03.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Харламов Иван Михеев
Мать ребёнка: Харламова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харламов Григорий Казак Ст. Ганькиной Михеев
Мать ребёнка: Харламова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев
Мать ребёнка: Харламова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харламов Трифон Казак Выс. Рявкинского Михеев
Мать ребёнка: Харламова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ротова Акилина Михеева
Мать ребёнка: Харламова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харламова ?
Смерть
07.03.1858
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
79 лет от старости