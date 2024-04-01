Харламов Иван Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти21.07.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Харламов Максим Казак Выс. Ганькинского Иванов
Мать ребёнка: Харламова Глафира Васильева
Рождение ребёнка
30.05.1875
Мать ребёнка: Харламова Глафира Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Харламова Глафира Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1876
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
70 лет