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Харламов Иван Михеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

21.07.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев

Мать: Харламова ?

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Харламов Максим Казак Выс. Ганькинского Иванов

Мать ребёнка: Харламова Глафира Васильева

Рождение ребёнка
30.05.1875

Сын: Харламов Дионисий Иванов

Мать ребёнка: Харламова Глафира Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Харламова Глафира Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харламова Глафира Васильева

Смерть
21.07.1876
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
70 лет
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