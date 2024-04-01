Харламов Алексей Капрал, Пятидесятник Р.Ганькино Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1744
Отец: Харламов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харламова Мария Павлова
солдатская дочь, солдата Нашабурского полку
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Харламова Мария Павлова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев
Мать ребёнка: Харламова Мария Павлова
Рождение ребёнка
15.04.1781
Сын: Харламов Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Харламова Мария Павлова
Рождение ребёнка
23.03.1783
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.06.1786
Дочь: (Харламова) Агрипина Алексеева
Мать ребёнка: Харламова Мария Павлова
Смерть
Неизвестно