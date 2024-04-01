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Харламов Алексей Капрал, Пятидесятник Р.Ганькино Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Харламов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харламова Мария Павлова

солдатская дочь, солдата Нашабурского полку
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Харламов Яков Алексееа

Мать ребёнка: Харламова Мария Павлова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Харламов Михей Казак Выс. Ганькинского Алексеев

Мать ребёнка: Харламова Мария Павлова

Рождение ребёнка
15.04.1781

Сын: Харламов Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Харламова Мария Павлова

Рождение ребёнка
23.03.1783

Сын: Харламов Василий Ст.Урядник, Капрал Р. Ганькина Алексеев

Мать ребёнка: Харламова Мария Павлова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.06.1786

Дочь: (Харламова) Агрипина Алексеева

Мать ребёнка: Харламова Мария Павлова

Смерть
Неизвестно

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