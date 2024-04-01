Агарков Петр Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти08.06.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
29.10.1784
Жена: Агаркова Анна Гаврилова
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 17 ж. 17 отставного Кирила Толмачёва его?
Рождение ребёнка
15.09.1787
Сын: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров
Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Агарков Афанасий Казак Р. Ганькина Петров
Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Зиновья Петрова
Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Агарков Яков Урядник Редута Ганькино Петров
Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
27.10.1798
Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
04.05.1801
Дочь: Ляпина Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Дурдина Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова
Военная служба
Неизвестно
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Казак к 1822 отставной
Смерть
08.06.1838
64 года, чахотка