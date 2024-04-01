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Агарков Петр Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

08.06.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Агарков Яков Отст.Казак Р.Ганькина Михайлов

Мать: Агаркова Екатерина Перфильева

Бракосочетание
29.10.1784

Жена: Агаркова Анна Гаврилова

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 17 ж. 17 отставного Кирила Толмачёва его?
Рождение ребёнка
15.09.1787

Сын: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров

Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Агарков Афанасий Казак Р. Ганькина Петров

Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Зиновья Петрова

Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Агарков Яков Урядник Редута Ганькино Петров

Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
27.10.1798

Сын: Агарков Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
04.05.1801

Дочь: Ляпина Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Дурдина Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарков Михаил Петров

Мать ребёнка: Агаркова Анна Гаврилова

Военная служба
Неизвестно
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Казак к 1822 отставной
Смерть
08.06.1838
64 года, чахотка
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