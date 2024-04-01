Агаркова Екатерина Перфильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПо 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Агарков Петр Яковлев
Отец ребёнка: Агарков Яков Отст.Казак Р.Ганькина Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1770
Рождение ребёнка
01.05.1779
Дочь: Ротова? (Агаркова) Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Агарков Яков Отст.Казак Р.Ганькина Михайлов
Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
По 1798