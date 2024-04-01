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Агаркова Екатерина Перфильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

По 1798

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агарков Яков Отст.Казак Р.Ганькина Михайлов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Агарков Петр Яковлев

Отец ребёнка: Агарков Яков Отст.Казак Р.Ганькина Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Агарков Игнатий Казак Р.Ганькина Яковлев

Отец ребёнка: Агарков Яков Отст.Казак Р.Ганькина Михайлов

Рождение ребёнка
01.05.1779

Дочь: Ротова? (Агаркова) Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Агарков Яков Отст.Казак Р.Ганькина Михайлов

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
По 1798

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