Агарков Яков Отст.Казак Р.Ганькина Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агарков Яков Отст.Казак Р.Ганькина Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

05.01.1823

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Агарков Петр Яковлев

Мать ребёнка: Агаркова Екатерина Перфильева

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Агарков Игнатий Казак Р.Ганькина Яковлев

Мать ребёнка: Агаркова Екатерина Перфильева

Рождение ребёнка
01.05.1779

Дочь: Ротова? Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Агаркова Екатерина Перфильева

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агаркова Екатерина Перфильева

Военная служба
Неизвестно
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Отставной казак
Смерть
05.01.1823
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
85 лет горячкой
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