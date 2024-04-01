Агарков Яков Отст.Казак Р.Ганькина Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти05.01.1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Агарков Петр Яковлев
Мать ребёнка: Агаркова Екатерина Перфильева
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Агарков Игнатий Казак Р.Ганькина Яковлев
Мать ребёнка: Агаркова Екатерина Перфильева
Рождение ребёнка
01.05.1779
Дочь: Ротова? Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Агаркова Екатерина Перфильева
Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Отставной казак
Смерть
05.01.1823
85 лет горячкой