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Климонов Егор Матвеевич

Место рождения

д. Марьевка

Дата рождения

04.04.1914

Дата смерти

19.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1914

Отец: Климонов Матвей Ильин

Мать: Климонова Евдокия Иванова

д. Марьевка
восприемники в примечании
Бракосочетание
27.02.1941

Жена: Климонова Мария Тимофеевна

Краносвободненьский с/с Тамбовского р-на
Попал в плен (военное)
03.08.1941
Шталаг №308 – Нейхаммер
| Шталаг №308 – Нейхаммер | | | | Шталаг VIII E (308) (полное наименование нем. Kriegsgefangenen Mannsschtatsstammlager, июнь 1941 − апрель 1942 г.) - немецкий лагерь для военнопленных времён Вт... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1941

Дочь: Левина Антонина Егоровна

Мать ребёнка: Климонова Мария Тимофеевна

Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободн
Смерть
19.02.1942
Шталаг №308 – Нейхаммер
Причина смерти: На войне
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