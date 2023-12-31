Климонов Егор Матвеевич
Место рожденияд. Марьевка
Дата рождения04.04.1914
Дата смерти19.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1914
Отец: Климонов Матвей Ильин
д. Марьевка
восприемники в примечании
Бракосочетание
27.02.1941
Краносвободненьский с/с Тамбовского р-на
Попал в плен (военное)
03.08.1941
Шталаг №308 – Нейхаммер
| Шталаг №308 – Нейхаммер | | | | Шталаг VIII E (308) (полное наименование нем. Kriegsgefangenen Mannsschtatsstammlager, июнь 1941 − апрель 1942 г.) - немецкий лагерь для военнопленных времён Вт... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1941
Дочь: Левина Антонина Егоровна
Мать ребёнка: Климонова Мария Тимофеевна
Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободн
Смерть
19.02.1942
Шталаг №308 – Нейхаммер
Причина смерти: На войне