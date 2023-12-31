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Климонов Матвей Ильин

Место рождения

д. Марьевка

Дата рождения

30.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1888

Отец: Климонов Илья Сафронов

Мать: Климонова Лукерья Иванова

д. Марьевка
Рождение ребёнка
04.04.1914

Сын: Климонов Егор Матвеевич

Мать ребёнка: Климонова Евдокия Иванова

д. Марьевка
восприемники в примечании
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крынкова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Климонова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: Климонова Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климонова Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
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