Климонов Матвей Ильин
Место рожденияд. Марьевка
Дата рождения30.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1888
Отец: Климонов Илья Сафронов
д. Марьевка
Рождение ребёнка
04.04.1914
Мать ребёнка: Климонова Евдокия Иванова
д. Марьевка
восприемники в примечании
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крынкова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Климонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Матвеевна
Мать ребёнка: Климонова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно