Климонова (Абыдяева) Евдокия Иванова
Место рожденияд. Марьевка
Дата рождения27.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1888
Отец: Абыдяев Иван Иванов
Мать: Абыдяева Ольга Еремеева
д. Марьевка
Рождение ребёнка
04.04.1914
Отец ребёнка: Климонов Матвей Ильин
д. Марьевка
восприемники в примечании
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крынкова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Климонов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Климонов Матвей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно