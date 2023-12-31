Климонова (Абыдяева) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климонова (Абыдяева) Евдокия Иванова

Место рождения

д. Марьевка

Дата рождения

27.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1888

Отец: Абыдяев Иван Иванов

Мать: Абыдяева Ольга Еремеева

д. Марьевка
Рождение ребёнка
04.04.1914

Сын: Климонов Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Климонов Матвей Ильин

д. Марьевка
восприемники в примечании
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крынкова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Климонов Матвей Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Климонов Матвей Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климонов Матвей Ильин

Смерть
Неизвестно
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