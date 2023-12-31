Климонов Илья Сафронов
Место рожденияд. Марьевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климонов Сафрон
д. Марьевка
Рождение ребёнка
30.07.1888
Мать ребёнка: Климонова Лукерья Иванова
д. Марьевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ильина
Мать ребёнка: Климонова Лукерья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно