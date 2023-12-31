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Климонов Илья Сафронов

Место рождения

д. Марьевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климонов Сафрон

Мать: не указана

д. Марьевка
Рождение ребёнка
30.07.1888

Сын: Климонов Матвей Ильин

Мать ребёнка: Климонова Лукерья Иванова

д. Марьевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ильина

Мать ребёнка: Климонова Лукерья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климонова Лукерья Иванова

Смерть
Неизвестно
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