Левина (Климонова) Антонина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина (Климонова) Антонина Егоровна

Место рождения

Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободн

Дата рождения

22.11.1941

Дата смерти

31.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1941

Отец: Климонов Егор Матвеевич

Мать: Климонова Мария Тимофеевна

Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободн
Рождение ребёнка
11.08.1965

Дочь: Орлова Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Левин Валентин Николаевич

г. Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Валентин Николаевич

Смерть
31.12.2012
г.Тамбов
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