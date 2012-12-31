Левина (Климонова) Антонина Егоровна
Место рожденияТамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободн
Дата рождения22.11.1941
Дата смерти31.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1941
Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободн
Рождение ребёнка
11.08.1965
Дочь: Орлова Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Левин Валентин Николаевич
г. Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2012
г.Тамбов