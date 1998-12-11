Климонова (Жидкова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климонова (Жидкова) Мария Тимофеевна

Место рождения

Тамбовский р-н, село Арапово

Дата рождения

15.12.1921

Дата смерти

11.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1921

Отец: Жидков Тимофей

Мать: Ульяна Самсоновна

Тамбовский р-н, село Арапово
Бракосочетание
27.02.1941

Муж: Климонов Егор Матвеевич

Краносвободненьский с/с Тамбовского р-на
Рождение ребёнка
22.11.1941

Дочь: Левина Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Климонов Егор Матвеевич

Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободн
Смерть
11.12.1998
Тамбовский р-н, село Красносвободное
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