Климонова (Жидкова) Мария Тимофеевна
Место рожденияТамбовский р-н, село Арапово
Дата рождения15.12.1921
Дата смерти11.12.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1921
Отец: Жидков Тимофей
Мать: Ульяна Самсоновна
Тамбовский р-н, село Арапово
Бракосочетание
27.02.1941
Краносвободненьский с/с Тамбовского р-на
Рождение ребёнка
22.11.1941
Дочь: Левина Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Климонов Егор Матвеевич
Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободн
Смерть
11.12.1998
Тамбовский р-н, село Красносвободное