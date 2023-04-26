Максакова (Кирилина) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Кирилина) Елизавета Степановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Кирилин Степан Иванович

Мать: Кирилина Лукерья Александровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Иван Панкратович

Рождение ребёнка
07.04.1875

Сын: Максаков Терентий Иванович

Отец ребёнка: Максаков Иван Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1876

Сын: Максаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Максаков Иван Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1877

Сын: Максаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Максаков Иван Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1877

Сын: Максаков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Максаков Иван Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1885

Дочь: Парамонова (Максакова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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