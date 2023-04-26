Максакова (Кирилина) Елизавета Степановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1875
Сын: Максаков Терентий Иванович
Отец ребёнка: Максаков Иван Панкратович
Рождение ребёнка
12.07.1876
Сын: Максаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Максаков Иван Панкратович
Рождение ребёнка
01.10.1877
Сын: Максаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Максаков Иван Панкратович
Рождение ребёнка
01.10.1877
Отец ребёнка: Максаков Иван Панкратович
Рождение ребёнка
02.08.1885
Дочь: Парамонова (Максакова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Панкратович
Смерть
Неизвестно