Парамонова (Максакова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1885
Бракосочетание
09.01.1904
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1906
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
03.04.1909
Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
01.10.1911
Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
17.11.1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
10.08.1915
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно