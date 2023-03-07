Парамонова (Максакова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Максакова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1885

Отец: Максаков Иван Панкратович

Мать: Максакова Елизавета Степановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.01.1904

Муж: Парамонов Иван Ефимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1906

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1909

Сын: Парамонов Семён Иванович

Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1911

Сын: Парамонов Семён Иванович

Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1915

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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