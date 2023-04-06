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Парамонов Иван Ефимович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Парамонов Ефим Григорьевич

Мать: Парамонова Ирина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.01.1904

Жена: Парамонова Евдокия Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1906

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1909

Сын: Парамонов Семён Иванович

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1911

Сын: Парамонов Семён Иванович

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1912

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1915

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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