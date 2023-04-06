Парамонов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
09.01.1904
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1906
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1909
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1911
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1912
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1915
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно