Некрасов Федор Иванович 30.05.1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Федор Иванович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.05.1823

Дата смерти

13.02.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1823

Отец: Некрасов Иван Алексеев

Мать: Некрасова Афимья Иванова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Некрасова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1847

Жена: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Некрасова) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1851

Дочь: (Некрасова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1853

Дочь: Некрасова (Некрасова) Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1856

Сын: Некрасов Василий Федорович

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1857

Дочь: (Некрасова) Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1860

Дочь: (Некрасова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
13.02.1862
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: простуда

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