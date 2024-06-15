Некрасов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения30.05.1823
Дата смерти13.02.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1823
Отец: Некрасов Иван Алексеев
Мать: Некрасова Афимья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Некрасова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова
Бракосочетание
19.01.1847
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Некрасова) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова
Рождение ребёнка
24.02.1851
Дочь: (Некрасова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова
Рождение ребёнка
01.06.1853
Дочь: Некрасова (Некрасова) Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова
Рождение ребёнка
02.01.1856
Сын: Некрасов Василий Федорович
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова
Рождение ребёнка
22.09.1857
Дочь: (Некрасова) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова
Рождение ребёнка
14.07.1860
Дочь: (Некрасова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова
Смерть
13.02.1862
Причина смерти: простуда