Некрасов Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения30.03.1797
Дата смерти22.08.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1797
Рождение ребёнка
02.04.1817
Сын: Некрасов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
29.09.1818
Дочь: Некрасова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
30.05.1823
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1825
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
24.07.1826
Дочь: Блинова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
05.01.1828
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
15.05.1829
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
01.10.1830
Дочь: Чуракова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1832
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
21.10.1833
Сын: Некрасов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Афимья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.08.1861
Причина смерти: простуда