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Некрасов Иван Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.03.1797

Дата смерти

22.08.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1797

Отец: Некрасов Алексей Мартинов

Мать: Некрасова Анна Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.04.1817

Сын: Некрасов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1818

Дочь: Некрасова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1823

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1825

Сын: Некрасов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1826

Дочь: Блинова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1828

Сын: Некрасов Павел Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1829

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1830

Дочь: Чуракова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1832

Сын: Некрасов Павел Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1833

Сын: Некрасов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Афимья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.08.1861
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: простуда