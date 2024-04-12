Блинова (Некрасова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.07.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1826
Отец: Некрасов Иван Алексеев
Мать: Некрасова Афимья Иванова
Бракосочетание
10.02.1854
Муж: Блинов Илья Петрович
Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно