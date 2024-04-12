Блинова (Некрасова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Некрасова) Анна Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.07.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1826

Отец: Некрасов Иван Алексеев

Мать: Некрасова Афимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1854

Муж: Блинов Илья Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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