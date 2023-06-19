Некрасова (-) Афимья Иванова
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти04.11.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Некрасов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
02.04.1817
Сын: Некрасов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
29.09.1818
Дочь: Некрасова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
30.05.1823
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1825
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
24.07.1826
Дочь: Блинова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
05.01.1828
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
15.05.1829
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
01.10.1830
Дочь: Чуракова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
30.10.1832
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
21.10.1833
Сын: Некрасов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.1860
Причина смерти: простуда