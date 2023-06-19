Некрасова (-) Афимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Афимья Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

04.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Некрасов Иван Ефимов

Мать: Некрасова Ефимия Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.04.1817

Сын: Некрасов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1818

Дочь: Некрасова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1823

Сын: Некрасов Федор Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1825

Сын: Некрасов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1826

Дочь: Блинова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1828

Сын: Некрасов Павел Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1829

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1830

Дочь: Чуракова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1832

Сын: Некрасов Павел Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1833

Сын: Некрасов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.11.1860
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: простуда