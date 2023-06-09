Некрасова (Некрасова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.09.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1818
Отец: Некрасов Иван Алексеев
Мать: Некрасова Афимья Иванова
Бракосочетание
30.01.1838
Рождение ребёнка
1839
Сын: Некрасов Василий Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно