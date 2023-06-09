Некрасова (Некрасова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.09.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1818

Отец: Некрасов Иван Алексеев

Мать: Некрасова Афимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1838

Муж: Некрасов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Василий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Стефан Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно