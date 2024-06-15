Некрасов Стефан Петрович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Некрасова) Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Некрасов Николай Стефанович
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Некрасов Александр Стефанович
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
23.03.1882
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Алексеева
Смерть
Неизвестно