Некрасов Стефан Петрович 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Стефан Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Некрасов Петр Иванович

Мать: Некрасова (Некрасова) Пелагея Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Некрасова) Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Некрасов Николай Стефанович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Некрасов Александр Стефанович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1882

Сын: Некрасов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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