Некрасова Екатерина Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Некрасова) Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Некрасов Николай Стефанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Некрасов Александр Стефанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
23.03.1882
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Петрович
Смерть
Неизвестно