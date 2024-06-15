Некрасова Екатерина Алексеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Екатерина Алексеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Стефан Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Некрасова) Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Некрасов Николай Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Некрасов Александр Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1882

Сын: Некрасов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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