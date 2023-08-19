Некрасов Алексей Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Алексей Мартинов

Некрасов Алексей Мартинов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

07.04.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Некрасов Мартин Семенов

Мать: Некрасова Наталия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Некрасов Василий Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1790

Дочь: Некрасова Марья Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Анна Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1793

Сын: Некрасов Петр Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1797

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Антипова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.04.1831
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close