Некрасов Алексей Мартинов
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти07.04.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Некрасов Мартин Семенов
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Антипова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Некрасов Василий Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Анна Артемьева
Рождение ребёнка
10.07.1790
Дочь: Некрасова Марья Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Анна Артемьева
Рождение ребёнка
21.06.1793
Мать ребёнка: Некрасова Анна Артемьева
Рождение ребёнка
30.03.1797
Мать ребёнка: Некрасова Анна Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.04.1831