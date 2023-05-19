Некрасов Петр Алексеев
Место рождения
Дата рождения21.06.1793
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1793
Бракосочетание
09.11.1811
Рождение ребёнка
23.01.1813
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
17.01.1816
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
28.04.1818
Дочь: Иринья Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
24.10.1820
Рождение ребёнка
26.07.1823
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Григорьева
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.04.1826
Дочь: Некрасова Александра Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
21.07.1827
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
11.11.1829
Сын: Некрасов Филарет Петрович
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
30.04.1832
Сын: Некрасов Николай Петрович
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Григорьева
Бракосочетание
11.07.1832
3-я жена
Рождение ребёнка
12.08.1834
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Лавренова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1849