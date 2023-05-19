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Некрасов Петр Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.06.1793

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1755 г.р.

Жена

1790 г.р.
1799 г.р.
1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1793

Отец: Некрасов Алексей Мартинов

Мать: Некрасова Анна Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1811

Жена: Некрасова Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
23.01.1813

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1816

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1818

Дочь: Иринья Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.10.1820

Жена: Некрасова Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
26.07.1823

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Григорьева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.04.1826

Дочь: Некрасова Александра Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1827

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1829

Сын: Некрасов Филарет Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.04.1832

Сын: Некрасов Николай Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.07.1832

Жена: Некрасова Агрипена Лавренова

3-я жена
Рождение ребёнка
12.08.1834

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1849
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