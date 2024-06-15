Некрасов Мартин Семенов
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти22.08.1783
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Некрасова) Дарья Мартинова
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Некрасов Тимофей Мартинов
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
24.06.1757
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Некрасов Алексей Мартинов
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Дунаевская (Некрасова) Аксинья Мартинова
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
26.03.1766
Сын: Некрасов Гаврила Мартинов
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова
Смерть
22.08.1783