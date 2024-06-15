Некрасов Мартин Семенов 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Мартин Семенов

Некрасов Мартин Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

22.08.1783

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Некрасов Семен Тимофеев

Мать: Некрасова Настасья Гурьянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Наталия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Некрасова) Дарья Мартинова

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Некрасов Тимофей Мартинов

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Некрасов Андрей Мартинов

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1757

Сын: Некрасов Иван Мартинов

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Некрасов Алексей Мартинов

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Дунаевская (Некрасова) Аксинья Мартинова

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1766

Сын: Некрасов Гаврила Мартинов

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.08.1783

Мы используем куки для улучшения работы сайта.