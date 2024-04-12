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Некрасов Андрей Мартинов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

30.06.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Некрасов Мартин Семенов

Мать: Некрасова Наталия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Некрасов Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Арсеньева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Арсеньева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1786

Дочь: Екатерина Андреева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Арсеньева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1788

Дочь: Некрасова Надежда Андреева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Арсеньева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Настасья Андреева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Арсеньева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Арсеньева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.06.1828
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