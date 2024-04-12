Некрасов Андрей Мартинов
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти30.06.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Некрасов Мартин Семенов
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Арсеньева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Арсеньева
Рождение ребёнка
24.10.1786
Дочь: Екатерина Андреева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Арсеньева
Рождение ребёнка
16.09.1788
Дочь: Некрасова Надежда Андреева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Арсеньева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Настасья Андреева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Арсеньева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.06.1828