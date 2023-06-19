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Некрасов Дмитрий Андреев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

30.03.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Некрасов Андрей Мартинов

Мать: Некрасова Авдотья Арсеньева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Некрасов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Марья Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Некрасов Арсений Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Марья Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Некрасов Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Марья Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.03.1844
Причина смерти: чахоткою