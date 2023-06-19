Некрасов Дмитрий Андреев
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти30.03.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1796
Сын: Некрасов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Марья Анисимова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Некрасов Арсений Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Марья Анисимова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Некрасов Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Марья Анисимова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.03.1844
Причина смерти: чахоткою