Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Малыгин Иван Иванов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1847

Муж: Некрасов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1851

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1853

Дочь: Некрасова Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1856

Сын: Некрасов Василий Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1857

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1860

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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