Некрасова (Малыгина) Надежда Иванова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Малыгин Иван Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1847
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1851
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1853
Дочь: Некрасова Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1856
Сын: Некрасов Василий Федорович
Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1857
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1860
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно