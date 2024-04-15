Белокур (Куксенко) Вера Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Куксенко) Вера Прокофьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

16.09.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1870 ст.

Отец: Кукса Прокопий Трофимович

Мать: Кукса Мария Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J9-H?i=265&cc=3511744
Крещение
17.09.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
04.06.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Ивановна Мордвина
Восприемник
06.03.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Моисеевич Бурденко
Восприемник
08.01.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Домникия Ивановна (Мордвина) Романченко
Бракосочетание
22.10.1889 ст.

Муж: Белокур Григорий Исидорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
25.08.1890 ст.

Дочь: Белокур Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович

Кровное, Сумська область
Восприемник
11.03.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Моисеевна Бурденко
Рождение ребёнка
26.05.1893 ст.

Дочь: Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.12.1895 ст.

Дочь: Юлиания Григорьевна

Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYYB?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.06.1899 ст.

Сын: Белокур Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XM-S?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.08.1900 ст.

Дочь: Белокур Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HP-Z?i=363&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.

Дочь: Белокур Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-H?i=559&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.02.1906 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQS-X?i=841&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.03.1909 ст.

Сын: Белокур Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNG-B?i=149&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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