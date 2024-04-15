Белокур (Куксенко) Вера Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.09.1870 ст.
Отец: Кукса Прокопий Трофимович
Мать: Кукса Мария Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J9-H?i=265&cc=3511744
Крещение
17.09.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
04.06.1885 ст.
Акилина Ивановна Мордвина
Восприемник
06.03.1888 ст.
Василий Моисеевич Бурденко
Восприемник
08.01.1889 ст.
Домникия Ивановна (Мордвина) Романченко
Бракосочетание
22.10.1889 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
25.08.1890 ст.
Дочь: Белокур Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович
Восприемник
11.03.1891 ст.
Евдокия Моисеевна Бурденко
Рождение ребёнка
26.05.1893 ст.
Дочь: Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович
Рождение ребёнка
16.12.1895 ст.
Дочь: Юлиания Григорьевна
Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYYB?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.06.1899 ст.
Сын: Белокур Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XM-S?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.08.1900 ст.
Дочь: Белокур Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HP-Z?i=363&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.
Дочь: Белокур Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-H?i=559&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.02.1906 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQS-X?i=841&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.03.1909 ст.
Сын: Белокур Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Белокур Григорий Исидорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNG-B?i=149&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно