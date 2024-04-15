Кукса (Шевченко) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.02.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBR-Y?i=732&cc=3511744
Рождение ребёнка
02.10.1864 ст.
Отец ребёнка: Кукса Прокопий Трофимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBP-6?i=719&cc=3511744
Рождение ребёнка
26.03.1868 ст.
Отец ребёнка: Кукса Прокопий Трофимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GY1?i=131&cc=3511744
Рождение ребёнка
16.09.1870 ст.
Дочь: Белокур Вера Прокофьевна
Отец ребёнка: Кукса Прокопий Трофимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J9-H?i=265&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.06.1873 ст.
Дочь: Сотник \\ Скалозубенко Феодосия Прокофьевна
Отец ребёнка: Кукса Прокопий Трофимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FC-S?i=548&cc=3511744
Рождение ребёнка
1875
Сын: Куканко Нестор Прокофьевич
Отец ребёнка: Кукса Прокопий Трофимович
Рождение ребёнка
15.10.1877 ст.
Дочь: Анастасия Прокофьевна
Отец ребёнка: Кукса Прокопий Трофимович
Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.
Отец ребёнка: Кукса Прокопий Трофимович
Рождение ребёнка
02.01.1884 ст.
Сын: Кукса Георгий Или Григорий Прокофьевич
Отец ребёнка: Кукса Прокопий Трофимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PS-R?i=321&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.02.1885 ст.
Дочь: Евгения Прокопьевна
Отец ребёнка: Кукса Прокопий Трофимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PP-8?i=273&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно