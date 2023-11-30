(Кукса) Анастасия Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1877 ст.
Отец: Кукса Прокофий Трофимович
Мать: Кукса Мария Ивановна
Крещение
16.10.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Яков Миронович Белокур, Анастасия Игнатьевна Белокур
Смерть
Неизвестно