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(Кукса) Анастасия Прокофьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

15.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1877 ст.

Отец: Кукса Прокофий Трофимович

Мать: Кукса Мария Ивановна

Кровное, Сумська область
Крещение
16.10.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Яков Миронович Белокур, Анастасия Игнатьевна Белокур
Смерть
Неизвестно
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