Кукса Денис Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1864 ст.
Дата смерти22.11.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
02.10.1864 ст.
Отец: Кукса Прокопий Трофимович
Мать: Кукса Мария Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBP-6?i=719&cc=3511744
Крещение
03.10.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
31.10.1882 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
22.10.1883 ст.
Сын: Кукса Яков Денисович
Мать ребёнка: Кукса \\ Сотник Степанида Алексеевна
Восприемник
19.08.1884 ст.
Наталия Васильевна Харченко
Рождение ребёнка
19.01.1885 ст.
Дочь: Юлиания Денисовна
Мать ребёнка: Кукса \\ Сотник Степанида Алексеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PV-F?i=271&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.11.1886 ст.
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
23.11.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F965-M?i=455&cc=3511744&cat=1008700