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Кукса Денис Прокофьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.10.1864 ст.

Дата смерти

22.11.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1864 ст.

Отец: Кукса Прокопий Трофимович

Мать: Кукса Мария Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBP-6?i=719&cc=3511744
Крещение
03.10.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
31.10.1882 ст.

Жена: Кукса \\ Сотник Степанида Алексеевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
22.10.1883 ст.

Сын: Кукса Яков Денисович

Мать ребёнка: Кукса \\ Сотник Степанида Алексеевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
19.08.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Васильевна Харченко
Рождение ребёнка
19.01.1885 ст.

Дочь: Юлиания Денисовна

Мать ребёнка: Кукса \\ Сотник Степанида Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PV-F?i=271&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
22.11.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
23.11.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F965-M?i=455&cc=3511744&cat=1008700
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