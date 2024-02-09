(Кукса) Юлиания Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кукса) Юлиания Денисовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

19.01.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.01.1855 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Филипп Павлович Романко, Анастасия Алексеевна Денисенко \\ Демяненко (Василега)
Рождение
19.01.1885 ст.

Отец: Кукса Денис Прокофьевич

Мать: Кукса \\ Сотник Степанида Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PV-F?i=271&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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