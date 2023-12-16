Кукса (Василегина) Степанида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
30.08.1881 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Павел Карпович Бурденко
Бракосочетание
31.10.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Рождение ребёнка
22.10.1883 ст.
Сын: Кукса Яков Денисович
Отец ребёнка: Кукса Денис Прокофьевич
Восприемник
01.09.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Елизавета Карповна Бурденко
Рождение ребёнка
19.01.1885 ст.
Дочь: Юлиания Денисовна
Отец ребёнка: Кукса Денис Прокофьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PV-F?i=271&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно