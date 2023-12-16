Кукса (Василегина) Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукса (Василегина) Степанида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
30.08.1881 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Павел Карпович Бурденко
Бракосочетание
31.10.1882 ст.

Муж: Кукса Денис Прокофьевич

Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Рождение ребёнка
22.10.1883 ст.

Сын: Кукса Яков Денисович

Отец ребёнка: Кукса Денис Прокофьевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
01.09.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Елизавета Карповна Бурденко
Рождение ребёнка
19.01.1885 ст.

Дочь: Юлиания Денисовна

Отец ребёнка: Кукса Денис Прокофьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PV-F?i=271&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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