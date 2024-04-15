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Василега Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

19.09.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Василега Иван Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
06.11.1863 ст.

Дочь: Кукса \\ Сотник Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Василега Евдокия Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1G-8?i=606&cc=3511744
Восприемник
12.09.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Ефимия Васильевна Щербакова
Рождение ребёнка
08.04.1867 ст.

Дочь: Денисенко \\ Демяненко Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Василега Евдокия Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MK-B?i=498&cc=3511744
Рождение ребёнка
19.08.1870 ст.

Дочь: Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Василега Евдокия Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JQ-F?i=260&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василега Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
19.09.1884 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
21.09.1884 ст.
на отведенном кладбище
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