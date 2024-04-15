Василега Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти19.09.1884 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Василега Иван Андреевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
06.11.1863 ст.
Дочь: Кукса \\ Сотник Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Василега Евдокия Алексеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1G-8?i=606&cc=3511744
Восприемник
12.09.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Ефимия Васильевна Щербакова
Рождение ребёнка
08.04.1867 ст.
Дочь: Денисенко \\ Демяненко Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Василега Евдокия Алексеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MK-B?i=498&cc=3511744
Рождение ребёнка
19.08.1870 ст.
Дочь: Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Василега Евдокия Алексеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JQ-F?i=260&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1884 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
21.09.1884 ст.
на отведенном кладбище